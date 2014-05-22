专家预计经济增速两三年内回落至5-6%--上证报

路透北京5月22日 - 据上海证券报报导，中国国务院发展研究中心宏观经济研究部副主任任泽平周四表示，中国经济正处于由高速增长向中速增长的换挡期，未来2-3年内国内生产总值（GDP）增速将回落至5%-6%区间。

上海证券报援引他在中国宏观经济形势分析报告会上的预测称，尽管金融危机后世界经济已有缓慢复苏的迹象，外部需求有所回升，但2010年以来中国经济增速仍持续下行，诸多迹象表明增长放缓的主要原因更多是由于内需不足导致。

任泽平预计今年二季度GDP增速可能比一季度持平或者略低，三季度继续回落，2014年全年增长7.2%左右。明年进入6时代，2-3年内进入5时代，中国经济将在5%左右的中速增长平台上增长20年。

中国今年一季度GDP增长7.4%，不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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