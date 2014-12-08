中国经济增速将微降 明年或迎多次降息降准--摩根大通

路透北京12月8日 - 投资银行摩根大通周一发布报告预计，中国2015年GDP(国内生产总值)增速将微降到7.2%；经济增长压力下，明年货币政策会采取至少一次降息和两到三次降准，以及定向的数量型工具。

报告认为，2015年中国经济增长将继续呈现弱投资、稳消费和贸易盈余的特点。经济改革持续推进的同时，政府将聚焦防范宏观经济风险和金融风险。

在应对宏观风险方面，中国将调整财政和货币政策，保障GDP增长不会滑落到7%以下。此外，中国政府还将通过发展资本市场，加强监管地方债和影子银行，以及让房地产市场软着陆等方式，确保不会发生系统性金融风险。

在汇率方面，报告表示，在岸人民币将呈现“先贬后升”的双向波动局面，并在明年底稳定在6.15附近。由于美元走强和中国经常性账户盈余扩大对在岸人民币近期走势影响不一致，人民币汇率政策将成为中国央行的主要挑战之一。

报告并指出，12月，另一项值得关注的事件是中国GDP统计的修订。这次修订预计将提高过去五年中国GDP的数值。由此，2014年中国GDP增长也可能被向上修订，达到7.5%的增长目标。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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