中国往后数年经济增长料徘徊在7% 股市下行风险有限--景顺

路透香港11月13日 - 环球投资管理公司景顺(IVZ.N)周四称，预期今年余下时间以及往后数年，中国的经济增长可能徘徊在7%，惟属于健康和可持续的增长水平，也配合推行改革任务，而股市下行风险有限。

景顺发表评论指出，中国经济在第三季增长7.3%，市场对此反应参差，然该行并不感到意外，因为一直有迹象显示国内经济正逐步转型至一个低增长环境，着重于改善经济增长的质素，而非提升绝对整体增长。

该行称，经调整的较慢增长步伐，将成为内地经济步入下一个阶段面对的“新常态”，预期中国的国内生产总值（GDP）增长将在2014年余下期间及2015年继续在7%的水平附近徘徊，往后数年亦可能维持在相若范围之内。

“我们认为这属于健康和可持续的增长水平，并足以确保社会稳定和就业机会。”该行并称。

展望未来，鉴于政府的首要任务是推行改革，而非刺激经济增长，景顺相信，中国将致力采纳中性和稳定的货币政策，故应会推行定向宽松，而非广泛的刺激措施。

景顺认为，中国经济增长放缓的背后隐藏着一道曙光，就是政府将推行更多改革。中国正就不同范畴实施结构性转型，包括财政、金融和城镇化改革，尽管这些改革或需多年才可取得成果，但相信正循着正确的方向迈进，因为改革带来的一些正面动力正引导政府把首要任务由政治转移至经济议题。

此外，该行亦密切注视中国会否出现一些可触发估值重估的事件，包括较独立的司法制度、可精简监管与行政审批过程的市场主导改革，以及相对已发展和新兴市场的估值折让收窄。

展望后市，景顺称，由于MSCI中国指数.MSCICN的市盈率接近历史低位，市场的估值仍然具有一定支持，加上环球投资者对这个资产类别的持仓仍然不足，故认为中国股市下跌的风险有限。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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