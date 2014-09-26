朱光耀：中国具备在未来十年保持7%-8%增速的所有优势

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京9月26日 - 中国财政部副部长朱光耀表示，中国的劳动力素质和生产力在不断提高，私营部门取得发展，储蓄率可能是世界上最高的，中国具备在未来十年保持7%-8%的增长速度的所有优势。
财政部网站周五刊登他接受法国《费加罗报》专访的文章称，中国设定7.5%的预期目标，实际增长可能高一点，也可能低一点，这不是一个绝对目标.
"数字不是最重要的，是要提高增长的质量。"朱光耀并称，在十二五（2011-2015）期间增长仍要保持在7%-8%之间，这是解决每年劳动力市场新增一千万人就业的必要条件。
中国此前公布的8月份多项经济金融数据显示，经济下行压力沉重，三季度GDP (国内生产总值)增速可能降至接近7%的水平。
国际货币基金组织(IMF)目前预计中国经济今年成长7.4%，明年中国经济成长速度将可能依然“远高于”7%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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