中国房地产下滑对经济拖累或在四季度和明年进一步显现--瑞银

路透北京8月20日 - 中国的房地产建设活动经历了年初大幅下滑之后，随着近期政策不断放松，近两个月出现改善迹象。不过国际投行瑞银认为，本轮房地产下滑背后是结构性拐点，房地产对经济增长的拖累或将在四季度和2015年进一步显现。

瑞银最新报告并称，受益于政策不断放松和信贷支持，预计未来几个月房地产销售和建设均会温和改善。不过，虽然短期内政策松动有助于改善房地产销售和建设活动，但并不认为这可以帮助房地产行业实现全面复苏、或扭转结构性下滑势头。

“尽管短期形势有所改善，但本轮房地产下滑背后是结构性拐点，政策持续放松虽可使短期活动企稳、但无法扭转行业下滑的大趋势。”瑞银表示，预计到四季度和2015年，房地产新开工和建设活动将进一步放缓，给经济带来越来越大的拖累。

继今年一季度大幅下滑之后，二季度房地产活动初现企稳迹象：销售5、6月份同比跌幅趋缓，新开工同比跌幅由一季度的25%收窄至11%，竣工也同比反弹24%，一定程度上受益于较为有利的基数效应。

7月份新开工同比增长8.2%，实现了年内首次正增长。但销售再现颓势，同比下跌16%，表明政策放松的效果仍有待显现。

报告认为，房地产行业仍然存在结构性问题，导致目前房地产下滑的并不仅仅是新一轮周期性因素，而是住房内在供求格局已发生根本变化。

2013年中国住房建设量（竣工约1100万套、新开工超过1500万套）明显高于城镇化和更新改善所催生的住房需求（瑞银预计每年约800-900万套）。

统计局数据显示，1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，低于1-6月的增速14.1%；1-7月房屋新开工面积同比下降12.8%；商品房销售面积同比下降7.6%，销售额下降8.2%。

瑞银并称，虽然城镇化可以在一定程度上支撑基本住房需求，但实际上城镇化的步伐已经在放缓，而且政策支持空间有限，本届政府对于再次依赖大规模信贷宽松将持更加谨慎的态度。

“在‘金九银十’旺季之后，房地产销售可能将再陷颓势，2015年再跌5-10%。此外，随着保障房建设势头逐渐消退，明年商品房新开工面积可能会再跌10%。”瑞银表示。

瑞银对今年全年的基准预测仍为房地产销售面积小幅下跌0-5%、新房开工面积下跌10%-15%。另外，瑞银基准预测时，中国今年GDP增长7.3%、2015年增长6.8%。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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