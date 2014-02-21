专家称今年中国经济增长率可能达到8%

周三出炉的汇丰中国2月制造业PMI初值降至七个月低点，引发对经济下行的担忧。但在中国全国人大财经委原副主任贺铿看来，如果今年中国宏观政策比较稳，那么经济就不会出现大起大落，而且有可能争取到8%的增长速度。不过他也指出，仍有诸多因素制约今年经济发展。图为2010年7月5日拍摄的北京中央商务区街景。路透