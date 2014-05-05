博客：中国地方GDP数据加剧经济放缓担忧

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 王兰/Kevin Yao
随着中国政府努力缩减过剩产能并治理污染，依赖资源和以制造业为主的省份一季度增长放缓最为严重，进一步反映中国经济的持续疲软。
政府网站和官方报纸公布的数据显示，钢铁大省河北一季度GDP从上个季度的8.2%骤降至4.2%。
煤炭供应量占全国三分之一的内蒙古一季度GDP从上年同期的9.9%降至7.3%。
数据显示，黑龙江一季度GDP为4.1%，在公布数据的30个省市区中排名垫底。
煤价大跌导致煤炭大省山西GDP增长仅为5.5%。
陕西省尚未公布一季度GDP数据。
中国媒体称，几乎所有省份一季度的GDP数据都未达到年度增长目标。
民生证券经济学家李衡表示，缩减过剩产能和治理污染对经济增长产生重大影响，但近期的政策支持又让人看到一些企稳的迹象。
中国媒体称，关闭低效工厂是黑龙江经济增长放缓的原因。
广东和浙江等以出口为导向的省份一季度GDP也放缓至7%左右，受贸易订单低迷拖累。
重庆、贵州和天津GDP增长排名靠前。重庆一季度GDP从上年同期的12.5%放缓至10.9%，贵州一季度GDP从12.6%降至10.8%。
美国银行美林的分析师预计，一季度各省加权平均实际GDP增长为8%，低于2013年的9.5%。
近几年，欠发达的中西部地区经济增速一直高于东部地区，但最新数据显示差距正在缩小，因中西部地区的放缓更为严重。
“中国固定资产投资减少以及全球商品价格下降，导致中国经济对这些资源省份的依赖性降低，”美银美林分析师在报告中写道。（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
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