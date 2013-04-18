中国GDP增长减速显示丰沛流动性未能顺利流入实体经济

* GDP增长减速显示信贷并未刺激新的扩张

* 部分信货被用于偿还地方政府既有债务

* 工业信贷需求疲软

* 尽管政府设限，房地产商仍设法获得信贷

记者 药朝清 编译 蔡美珍/程琳/徐文焰

路透北京4月17日 - 中国信贷高增长，却未能稳固经济回升步伐，似乎暗示丰沛的流动性并未达到刺激成长的理想效果，可能反而加剧房地产及通货膨胀风险。

近几个月信贷高增长，主要是受到快速成长的影子银行业务，而非正规银行放款，而这也引发两大隐忧。

首先，这些新增信贷有一部分是被债台高筑的地方政府用于偿还原有贷款，而不是用于能够刺激经济活动增加的投资用途。

其次，影子银行已经为房地产投资提供了融资来源，而中国政府因担心房价大涨可能损害整体经济,目前正设法抑制其成长。

“地方政府要取得银行贷款有困难，因此他们转向短期影子银行融资，”政府智库中国国际经济交流中心专家徐洪才指出。

“政府今年稍晚或许必须抑制社会融资的增长，”他称。

在此同时，中国经济的主干--制造业者却缺乏借贷及扩大资本支出的意愿，因面临产能持续过剩及成长前景不确定性，而这也对未来中国经济成长构成阻力。

周一公布的数据显示，中国第一季国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，由去年第四季的7.9%成长率回落，一反市场预期；市场原本认为，信贷高增长将促使中国经济加速回升。

第一季房地产开发投资同比成长20.2%，商品房销售同比大增61.3%，亦加深对房地产市场的疑虑。

中国70个大中城市2月新建商品住宅价格平均同比上涨2.1%，许多城市加权计算涨幅达到两位数，迫使政府公布新一波措施进行楼市调控。

“许多人都在买房地产。我们正在注意政府是否能够抑制房价，”国家信息中心首席经济师祝宝良指出。

然而，房地产价格上涨及信贷高增长尚未在官方居民消费价格指数(CPI)转化成明显上升，尽管分析师认为物价压力正在升高。

中国3月CPI同比增幅下降至2.1%，由2月的九个月高点下滑，远低于政府设定的2013年涨幅上限3.5%。

**信贷高增长**

中国人民银行公布第一季社会融资规模为6.16万亿人民币，较上年同期跳增近60%。2012年全年社会融资为15.8万亿元人民币。

但正规银行贷款占社会融资规模的比重跌落50%。10年前的比例是90%以上。

不过表外融资却大幅增长。信托贷款与委托贷款分别环比激增360%和86.3%。

此类贷款的表外性质使其更难被发现，在政府试图收紧银行信贷，以控制建筑与地方政府支出之际，地方政府与房地产商常用这种方式为项目融资。

有迹象显示，许多地方政府还以发债和其它短期融资方式来偿还原有债务。

吉林省高速公路集团2月宣布将发行9.7亿元人民币中票，募集资金将用于偿还银行贷款。陕西高速公路建设集团1月发行30亿元中票，并将半数所得用于偿还贷款。

瑞银中国分析师汪涛在研究报告中写道：“一些借款人可能资金压力很大，尤其是地方政府相关实体，部分新贷款可能已经用于偿还已有债务，而不是投入到实际的投资活动中。”

全球评级机构惠誉上周将中国长期本币信用评级调降一个级距，至A+，指因信贷迅速扩张和影子银行活动增多带来金融风险。

惠誉估计，2012年地方政府债务将近13万亿元人民币，相当于GDP的四分之一。政府数据显示，2010年地方政府债务为10.7万亿元。

穆迪投资服务公司周二确认中国政府债信评级为Aa3，展望从正面下调至稳定，明白显示评级已无上调可能。

**微妙的政策平衡**

国家信息中心的祝宝良预测，中国经济年增长率在第二季可能回升至略高于8%。但分析师称，经济不太可能急剧好转，因为外界对信贷使用情况仍有怀疑。

中国第一季经济增长数据较预期疲弱，已促使一些分析师调降2013年经济前景的预期。摩根大通将2013年GDP增长率预期从8.2%降至7.8%，不过仍高于7.5%的官方目标。

“随着经济结构调整的进行，一些行业产能过剩的情况依然十分严重，抑制了景气复苏的步伐，”摩根大通首席中国经济分析师朱海滨在一份报告中称。

这种情况抑制了这些行业对于银行贷款的需求。

日信证券分析师陈乐天估计，中国2012年的工厂产能利用率平均仅为57%。

分析师认为，中国领导人可能会在支持经济增长与控制房地产和通胀风险之间小心地寻找平衡。

他们指出，充足的信贷供应暗示货币政策可能仍偏宽松，即便央行宣称持有中性的政策立场。

“我们相信政府将维持政策相对宽松。然而基于对资产价格和杠杆水平等问题的顾虑，当局不太可能推出大规模的刺激措施，”高盛/高华中国经济学家宋宇在客户报告中称。(完)

(译文审校 沈以文)

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