要坚持定向调控 确保当前经济平稳发展--国务院常务会议

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透北京8月27日 - 中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。
中国政府网官方微博报导并引述会议称，将紧扣结构调整，加快推进一批“补短板”的重大工程建设；将以垄断性较强的领域和行业为重点，推出一批适合民间资本投资意愿和能力的好项目。
要大力发展清洁能源，开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目，要更多吸引社会资本参与，促进项目顺利实施。
会议称，要盘活存量资金，加大对农村、贫困地区等的财政支持，确保按期完成棚改、减贫、饮水安全等年度“硬任务”。
要发展商业健康保险，全面推进商业保险机构受托承办城乡居民大病保险，建立城乡居民大病保险制度；鼓励社会资本设立健康保险公司，支持商业保险机构新办医疗等机构。（完）
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。