国务院：必须保证完成今年经济社会发展主要目标任务

滴滴出行将融资60亿美元 估值500亿超过小米--消息（更新版）
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。
路透北京7月16日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，会议强调，今年政府工作报告确定的经济社会发展主要目标任务必须保证完成。要在落实定向调控措施上持续发力，加快金融支持实体经济特别是小微企业和“三农”(农业、农村和农民)有关政策落实。
中国政府网引述会议内容称，要在缓解企业融资难、融资贵问题上尽快见到实效。加快前期工作，落实配套资金等相关条件，推进铁路、城市基础设施、重大水利工程等建设。
同时，做好政策配套和协调，促进外贸稳定增长，推动节能环保、信息消费、养老、健康、文化创意和设计等产业发展；加快棚户区改造、新型城镇化等建设。
会议还称，今年要继续突出抓好简政放权、放管结合，把取消下放行政审批事项的计划铆死、砸实，进一步提高“含金量”；要全部取消非行政许可审批，并不得违规转入内部审批。
此外，要加快投融资体制改革，推出和落实更多向社会资本开放的项目。“打通政策出台实施的‘最先一公里’和政策落地的‘最后一公里’，有效减少中间环节，充分激发市场活力和社会创造力。
会议并指出，要在建立督查长效机制上用心下力。各地区、各部门要构建常态化督查机制，加强上下联动和工作协调，建立第三方评估制度，接受社会评议和监督。对督查发现的问题，既要依法依规追责问责，又要列出清单，明确时限、落实责任、逐项整改，兑现承诺。
会议重申，对于需要细化配套措施的，要限期出台；落实条件不完全具备的，要促进尽快到位；协调机制不健全的，要抓紧建立机制、明确责任人，同时加快完善相关法规制度。整改情况要限期报告国务院，确保政策措施全面落实到位。
受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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