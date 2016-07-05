中国改革研发支出核算方法 GDP总量相应增加但增速影响小--统计局

路透北京7月5日 - 中国国家统计局宣布实施研发支出核算方法改革，并相应修订1952年以来的GDP数据：整体来看，改革后各年GDP总量相应增加，但增速受影响较小；从近十年的数据来看，改革后GDP增速年均提高0.06个百分点。

统计局网站周二刊登新闻稿表示，为更好地反映创新对经济增长的贡献，进一步推动国民经济核算与国际接轨，统计局改革研发支出核算方法，将能够为所有者带来经济利益的研发支出不再作为中间消耗，而是作为固定资本形成处理。

“从近十年的数据来看，改革后各年GDP总量的增加幅度呈上升趋势，年平均增加幅度为1.06%。”国家统计局核算司负责人就研发支出核算方法改革答记者问称。

改革后，由于历年的GDP总量均有所增加，因此对GDP增速的影响较小。“从近十年的数据来看，改革后GDP增速年均提高0.06个百分点。”统计局称。

以2015年为例，改革后GDP总量增加8,798亿元人民币，增幅为1.3%；扣除价格影响后，GDP实际增长速度提高0.04个百分点。2015年GDP增速仍为6.9%。

在谈到对今年上半年GDP核算的影响时，统计局称，由于各个季度亦均有研发活动，因此每个季度GDP总量也相应有所增加；从今年一季度的修订结果看，GDP总量增加1.3%左右，二季度将继续使用新的核算方法。

从增长速度看，由于研发支出增长速度比GDP增长速度相对快一些，实施研发支出核算方法改革后，理论上GDP增长速度将有所上调；但是，由于研发支出占GDP比重很小，研发支出与GDP的增速差异并不大，因此其对GDP增速的影响十分有限。

“从2016年一季度GDP增速变化情况看，因核算方法改革增速变化幅度只有0.04%左右，”负责人称。

在对GDP结构影响方面，负责人表示，改革后GDP最终使用结构有所变化。如2015年，最终消费支出减少766亿元，资本形成总额增加9,564亿元；而最终消费支出、资本形成总额和净出口占GDP的比重分别为51.6%、45.0%和3.4%，分别比改革前变化-0.77、0.82和-0.04个百分点。

新闻稿并指出，目前中国GDP核算实行分级核算的体制，即各省（区、市）的GDP数据由各省（区、市）统计局核算，因此这次推出的研发支出核算方法改革，暂在国家层面实施。（完）

浏览“统计局关于改革研发支出核算方法修订国内生产总值核算数据的公告”，点选 here