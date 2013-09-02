中国GDP初核数10年来首度下修 完成今年7.5%目标料无虞(更新版)

6月25日在湖州一家电子工厂拍到的场景。 REUTERS/William Hong

* 统计局下修2012年GDP增速至7.7%

* 高层对经济放缓容忍度提高，料今年7.5%目标可完成

* 对GDP微幅调整很正常，无需过分解读

(新增分析师评论及细节)

路透北京9月2日 - 中国国家统计局将2012年GDP增速初步核实数下调至7.7%，为2003年有可比口径以来的首次下修。分析人士认为，相较以往总是上调表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度在上升，而且下调之后今年完成7.5%增长目标料无虞。

不过他们也指出，对GDP进行微幅调整很正常，不需要过分解读。

中国国际经济交流中心研究员王军称，从初算数7.8%调降到7.7%，相较以往总是上调也表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度在上升，“我们预计今年GDP增幅也会在7.7-7.8%，对这个数据的调整没必要过分解读，就是一种国际惯例。”

他指出，统计局对于GDP的数据核算通常都有三次，包括初步核算，初步核实和最终核算数，都是国际惯例，美国对GDP数据也会修正，中国出现微幅调整也很正常。

中国国家统计局周一公布，2012年国内生产总值(GDP)初步核实数为7.7%，较此前公布的初步核算数7.8%降低0.1个百分点。

国家统计局在2003年发布《关于GDP核算和数据发布制度的改革》，对年度GDP核算和数据发布进行了重新规范，发布的“GDP数据”分为初步核算数、初步核实数和最终核实数三类。

“下调之后，今年7.5%目标完成不是问题了，”华创证券研究所副所长华中炜也称。

他表示，不知道技术细节是怎么样、是为什么往下调了，但其实上调下调都很正常，不管7.7%还是7.8%，只能说7-8%的增长是近几年中国经济增长的一个区间。

统计局网站新闻稿显示，2012年GDP总量为518,942亿元人民币，比初步核算数减少380亿元，同比增长速度为7.7%。

按初步核实数计算，去年第一产业占比10.1%，第二产业占比45.3%，第三产业占比为44.6%。

中国今年上半年经济增速7.6%，略高于政府年初设定的2013年全年增长目标7.5%。进入三季度以来，随着政府稳投资、促进消费等一系列政策效果逐渐显现，分析人士普遍预计三季度经济可能略有回升，但四季度受基数效应影响恐怕再度下滑。（完）

(发稿 乔艳红/沈燕; 审校 林高丽)

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