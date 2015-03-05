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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 5日 星期四 14:44 BJT

中国调降今年GDP增速目标至7% 淡化速度着力调结构

一如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。中国去年GDP增速目标是7.5%左右，实际7.4%。路透
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