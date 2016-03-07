需求疲弱将制约中国经济增长 贸易、新技术竞争倒逼经济转型升级--中国国家统计局

路透北京3月7日 - 中国国家统计局周一发布报告称，全球贸易增长低缓，进而影响中国对外贸易的稳定增长，中国出口面临发达国家下压和发展中国家上挤的双重压力；贸易、新技术竞争倒逼中国经济转型升级。

统计局网站刊登报告并称，国际大宗商品价格将持续保持低位，会拉低中国进口的总体增速，可采取如下措施应对需求疲弱的冲击：一是积极推进“一带一路”战略，有助于扩大外需，并有利于化解国内产能过剩问题。

二是在世界经济复苏乏力的背景下，中国应着力扩大内需，例如实施积极的财政政策，减税以降低中低收入阶层和小微企业负担；积极推进“供给侧改革”，努力解决供需错配问题，即低端产品供给过剩、中高端产品供给不足。

报告还表示，贸易、新技术竞争倒逼中国经济转型升级，可利用外部压力倒逼国内加速调整产业、产品结构，在技术上创新、在工艺上提高、在环保效能上加强；同时应参与新技术的竞争，在航天、核能、高铁及互联网+等领域发挥优势并占领国际市场。

此外，报告谈到，国际金融市场动荡将波及中国金融市场稳定，必要时可考虑采取限制国际资本流动的措施，比如征收托宾税限制外汇投机交易等。

针对全球金融市场动荡增大的风险，一方面要密切监测国际资本流动，关注美联储货币政策动向，做好各种应对预案，另一方面也可联合其他国家做好防范金融冲击的准备，例如实施双边或多边货币互换以应对短期流动性和偿债风险。

统计局对今年全球经济运行的初步判断是：全球经济仍将处于国际金融危机后的修复期，政策措施的有效性下降，新的增长动能尚未确立，仍会维持“低利率、低通胀、低增长、高负债”的“三低一高”态势，复苏将依然疲弱乏力。

据世界银行2016年1月6日最新预测，2015年世界经济将增长2.4%，2016年将增长2.9%，均比6月份预测值下调0.4个百分点。（完）

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