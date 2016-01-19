中国2015年GDP增速破七创25年新低 今年仍有惯性下滑压力（更新版）

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路透北京1月19日 - 最新数据显示，中国2015年最后一季度的经济增长未有起色，一如预期较三季度基本持平，全年则勉强达标增长6.9%，创下25年来新低，鉴于中国仍在去产能去库存进程之中，预计今年经济增速仍面临下行压力，可能呈现前低后稳之势。

中国国家统计局周二公布，去年四季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，和路透调查预估中值相符，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%，次低点为2015年三季度的6.9%。而全年GDP为1990年以来的25年新低。

“基本完成2015年的政府目标，但从投资，消费等主要指标看仍在下滑，尤其是投资中占比较大的房地产投资，同比下滑较多，外贸状况也不佳，显示经济下行压力仍大。”中国国际经济交流中心研究员张永军表示。

他表示，考虑到今年全球经济形势的复杂，中国稳外贸的压力加大，加之投资消费都在回落，均预示着中国今年面临的经济形势更加复杂严竣。

此外，他指出，去年年中以来，中国股市汇市大幅波动，资本流出压力，也会通过影响企业负债水平等传导到实体经济，这将在今年表现更明显，势必会增加实体经济的压力，从宏观调控的角度看必须对今年的风险防控点做充足预案，政策调控要留有余地。

统计局同时公布，1-12月固定资产投资同比增长10%，低于路透调查中值10.2%，且为2000年12月以来最低水平，当时为9.7%。12月规模以上工业增加值同比增长5.9%，社会消费品零售总额同比增11.1%， 路透调查预估中值分别为6%和11.3%。

全年来看，2015年工业和零售销售同比分别增长6.1%和10.7%。

欲浏览中国季度GDP与CPI对比图：tmsnrt.rs/1ZxCian

2011年以来季度GDP走势图：tmsnrt.rs/1ZxCiXS

月度工业增速和PMI： tmsnrt.rs/1ZxBDFR

符合预期的中国GDP数据让市场松了口气，中国股市沪综指先探底后拉升，早盘收涨1.64%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%，稍早触及2011年10月以来最低，澳洲股市涨0.8%。

**今年下行压力仍大**

中国GDP数据已破七步入6打头的时代，中央力推的供给侧改革意味着短期内，中国经济还需承受去产能去库存的阵痛，面临下行压力，市场人士普遍预计今年经济还会进一步回落。

“2016年经济下行压力还是蛮大的，可能呈现‘前低后稳’，不排除一季度继续下降的可能。但随着稳增长政策出台，可能扶助后半段经济慢慢企稳。”交通银行金融研究中心宏观分析师刘学智表示。

他指出，政策方面，财政政策还是要加大力度，结构性改革持续推进，财政支出的结构性调整也会继续，货币政策在稳健基础上偏向于宽松调节。

华宝信托宏观分析师聂文则称，2015年中国经济呈现传统行业加速下滑，预计2016年会延续这一趋势；房地产去年销售一直较高，2016年有一定不确定性，而供给侧改革，对传统行业压力更大，总体而言，今年中国经济困难可能会更大，预计GDP增速在6.5%左右。

他预计，今年上半年还是以供给侧改革为主，货币政策中性，财政政策赤字扩大，会更多把资金用于债务减记，职工安置，若增速降至6.5%以下，稳增长政策会更多些，中央抓供给改革，地方主要抓项目投资，这将使得去产能的背景下经济不至于太大下滑。货币政策空间不大，中央不希望放松导致杠杆进一步上升，还是强调防范金融风险，会下调存款准备金率对冲外资流出。

国家统计局局长王保安在发布会上也承认，2016年中国经济仍然面临复杂多变的国际形势，尤其是2016年加快推进供给侧结构性改革，“三去、一降、一补”，在这个过程当中，有些行业可能还会延续下行状态。

但是另一方面，他指出，新兴产业、新型业态、新的商业模式蓬勃发展。比如新的业态，实物商品网上零售额去年增长了31.6%，远远超过社会消费品零售总额的增长速度。新兴产业也在蓬勃向上。像深圳、上海沿海的一批新兴战略性产业发展速度都在10%以上；全国高技术产业增加值增长10.2%，比规上工业快4.1个百分点。在优惠政策的刺激下，新能源汽车生产增长较快，增长1.6倍以上。

“综合这些因素，预计2016年中国经济仍将平稳增长，对此是有信心的。”王保安表示。

此前召开的中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。（完）