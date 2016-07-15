中国二季度及上半年GDP同比增长均为6.7% 房地产拉动功不可没（更新版）

（新增分析师评论及背景）

路透北京7月15日 - 中国国家统计局周五公布上半年和二季度GDP增幅同比均为6.7%，略好于预期。而房地产市场的回温对上半年经济走稳显然功不可没。

分析师们认为，在投资回落和外需不稳的大环境下，中国下半年经济下行压力仍然较大，投资仍需加力，政策选择上择机下调准备金率甚至调息；同时要加大前期财政政策落实力度，增支减税。

“从拉动经济的三驾马车看，下半年消费预期总体平稳，变化不大，而英国脱欧后增加世界经济的不确定性，相应推升美元升值，而人民币虽然是参照一揽子货币，但美元对其走势影响相对较大，人民币的升值对外贸出口不利，加之投资仍是往下走的趋势，显示中国经济下半年的压力仍然较大。实现政府预定目标的压力不轻。”中国国际经济交流中心研究员张永军称。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇也认为，前期房地产销售加上稳增长政策起到预期效果，虽然无近忧但有远虑，包括民间投资不足，外需疲弱等等。

中国上半年房地产开发投资同比增6.1%，商品房销售面积同比增27.9%。

他建议在这种情况下要立足长远，根据国际状况，择机下调准备金率甚至调息；第二要加大前期财政政策落实力度，增支减税，加快落实；第三，供给侧改革是中国经济能否触底回升的关键，包括国资改革在内的供给侧改革都必须抓紧落实。

“货币政策还有空间，目前流动性宽松不需要调控，假如有证据表明英国脱欧带来资金外逃、人民币贬值压力加大，影响流动性稳定，决策层会第一时间降准甚至降息来对冲。”李慧勇称。

中国二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，略高于路透调查预估中值6.6%，与一季度增速持平；环比则增长1.8%。上半年GDP同比增速亦为6.7%。

统计局并公布，上半年固定资产投资同比增长9%，低于路透调查中值9.4%，规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增长10.3%。其中，6月规模以上工业增加值同比增6.2%，社会消费品零售总额同比增10.6%，路透调查预估中值分别为5.9%和10%。

中国央行同日公布，6月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，高于路透调查中值11.5%；6月新增人民币贷款1.38万亿元，高于1.04万亿元的路透调查中值。

**上半年大数尚好，隐忧难消**

虽然上半年GDP大数好于预期，但固定资产投资的持续下行，尤其是民间投资回落，以及对房地产回温拉动经济是否具有可持续性的担忧等等，亦让市场对中国经济下半年的走势有所担忧。

“适当的增速回落既是结构调整的反映，也有利于传统产业的调整...尽管固定资产投资增速回落，尤其是民间投资增速在回落，但是固定资产投资的结构是在持续优化的。”国家统计局新闻发言人盛来运称。

他指出，从产业结构来讲，虽然二产的投资增速回落，但是三产的投资增速还保持两位数的增长，上半年第三产业投资增长11.7%，占比继续提高。高技术服务业投资增长速度是加快的，上半年高技术投资增长13.1%，其中信息传输软件和信息技术服务业投资增长是22.5%，另外还有国家补短板领域的一些投资，像水利环境和公共设施管理投资增长速度达到26.7%。虽然投资增速回落，但是结构在继续优化。

东莞银行金融市场部分析师余缘波认为，数据整体来看，除了投资不及预期，大部分数据逐步走稳；此外，6月的信贷投放超预期，可能央行引导资金进入实体经济，但投资数据不及预期，表明经济仍处于L型底部。

他认为，货币政策来看，央行继续维持稳健，以定向宽松为主，在前期信贷投放刺激下，央行未来继续加码信贷投放的可能性较小。未来更需要财政配套政策、产业政策引导提高信贷资金的使用效率。

国务院发展研究中心金融研究所王洋也认为，不论是经济还是信贷，都比预期要好一点。从中长期，比如说一年时间来看，降准还是有空间和可能的，但就短期来说，可能性不大。

“虽然6.7%的增长速度还可以，但仍需要更多时间去观察分项数据的变化，比如民间投资等等，现在还不能断定已经企稳。”王洋称。（完）