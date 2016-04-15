分析师看中国第一季GDP数据

路透北京4月15日 - 中国国家统计局周五公布，一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创2009年一季度以来最低(当时为6.6%)。1-3月固定资产投资同比增长10.7%；3月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增10.5%。

“中国经济结构调整阵痛仍在持续，下行压力不容忽视。”国家统计局在新闻稿中称，“整个经济是否企稳回升还要观察一段时间。”

中国央行同时公布，3月新增人民币贷款1.37万亿元，明显高于1.05万亿元的路透调查中值。3月社会融资规模增量为2.34万亿元人民币，分别比上月和去年同期多1.51万亿元和1.09万亿元；一季度社会融资规模增量为6.59万亿元，比去年同期多1.93万亿元。

主要数据:

--中国一季度GDP同比增6.7%（路透调查中值为6.7%）

--中国1-3月固定资产投资同比增长10.7%，路透调查中值为10.3%

--中国3月规模以上工业增加值同比增长6.8%，路透调查中值为5.9%

--中国3月社会消费品零售总额同比增长10.5%, 路透调查中值为10.4%

--中国3月广义货币供应量(M2)同比增长13.4%(路透调查中值为13.5%)

--中国3月新增人民币贷款1.37万亿元(路透调查中值为10,467.0亿元)

--中国3月末人民币各项贷款余额同比增长14.7%(路透调查中值为14.5%)

--中国3月央行口径外汇占款余额减少1,447.61亿元人民币

--中国1-3月房地产开发投资同比增长6.2%

--中国1-3月房屋新开工面积同比增长19.2%

--中国1-3月商品房销售面积同比增33.1%，商品房销售额增长54.1%

--中国3月末商品房待售面积73,516万平方米，同比增长13.1%

中国GDP与CPI对比图： reut.rs/1p2KrI9

中国工业增速图表： reut.rs/1p2KmUV

M2和新增贷款 reut.rs/1p2Kgg1

房地产开发投资图表：reut.rs/1p2LuHU

以下为市场人士的评论:

--中金公司固收团队陈健恒、范阳阳、唐薇

1、3月信用扩张仍偏快，后期可能逐步回落

从3月份社融分项来看，信用的扩张主要集中在贷款和债券两类主要资产。新老口径贷款都超过了1.3万亿，略超市场预期的1.1-1.2万亿。而信用债增量接近7000亿，也是历史单月最高。从表内贷款来看，需求主要来自两类：居民买房的按揭贷款需求以及城投平台的基建投资需求。居民中长期贷款维持在4,000亿以上高位，居民短期贷款在2月份负增长之后也有所回升，这些短期贷款可能与房地产相关消费有关。

后期来看，随着房地产销售量从4月份开始逐步回落，未来几个月居民房贷增量也将逐步有所回落。而城投平台贷款在前期迅猛投放以及企业活期存款（M1）大幅回升的情况下，城投平台资金相对充裕，后续融资需求也可能有所降温。整体来看，一季度贷款增量创历史新高，未来随着需求的放缓以及地方债置换和不良贷款出表等因素的影响，贷款增量可能会逐步放缓。

信用债融资在理财委外投资需求较强的情况下，3月份净增量创出历史新高。不过进入4月份，随着违约风险加大，近期信用债取消发行增加，预计3月份信用债增量较3月份明显回落，可能在2000-3000亿。预计年内可能较难看到3月份信用债猛增的盛况。

2、货币增长仍偏快，但货币流通速度仍有待提高

3月份M2增速为13.4%，比2月份回升0.1%，但M1增速仍继续创近年新高，达到22.1%。M1增速的提高主要是城投平台融资加快推动城投平台活期存款增加，以及房地产销量火爆，居民存款和贷款转化为房地产企业存款。

值得关注的是，非银同业存款在3月份出现明显净减少，与MPA考核有关，也是导致M2略低于预期的原因。因为银行在广义信贷增长偏快的情况下，3月末压缩回购类资产，导致资金面紧张，很多机构为了保流动性赎回了货币市场基金，而货币市场基金转向赎回银行存款，导致非银存款回落较多。预计到6月末，在市场有提前准备的情况下，MPA对资金面和对季度末流动性影响减弱。

展望二季度，由于去年二季度社融和M2增长偏慢，二季度的社融余额增速和M2增速仍不会明显下行，但会在下半年有所放缓。尽管货币增长仍相对较高，但居民和实体企业在资金运用层面仍相对谨慎，导致货币流通速度没有明显改善，因此货币增长偏快不会推升通胀。

货币政策在二季度内大幅放松的可能性不高，但进入三季度，随着货币增速、经济和通胀回落，货币政策可能重新转向主动宽松。

近期债券收益率受各种负面因素影响有所上升，但后续受到更负面冲击的可能性也不高，收益率有望回落，尤其是利率债收益率。但收益率要突破性下行，尤其是货币市场利率要突破性下行，仍需要等待经济和金融数据放缓的配合，可能在二季度后段到三季度看到。

--东兴证券固定收益分析师郑良海

M2扩张和M1活化率提升表明经济进一步回暖，货币流通速度上升，企业资金周转加速，经济活力逐步显现。人民币新增贷款继续回暖。2月人民币贷款受春节和1月年初冲高影响而大幅回落，3月新增人民币贷款好于预期，一季度新增新增贷款显示继续以中长期贷款为主，结合回暖的PMI和投资、工业数据看，主要是房地产市场带动下，居民购置房产和企业补库存、生产回暖影响为主。

3月份社会融资规模数据来看，融资方式上，表外业务有所恢复，而受203号文规范和近期发生的一系列票据风险事件影响，票据业务大幅下滑。企业债券融资大幅上升，二季度将继续放量，供给继续上升。

3月末外汇储备，继2015年10月以来首次转负为正。近期人民币汇率企稳，外汇占款流出压力下降，但为避免人民币升值为来之不易的出口改善增加负面压力，央行14日主动引导中间价下调300bp，表明当局既不想让人民币快速贬值，亦不希望人民币较快上升。

一季度经济数据显示，实体经济短期企稳无疑，前期持续宽松的货币政策和房地产政策刺激功不可没，同时，温和通胀并没有使货币政策关上大门。

展望二季度，宏观经济有望继续稳步向好，但依然面临需求端和供给端去产能压力，而在债务杠杆高企，信用违约风险频发期，实施万亿规模债转股以及稳定经济增长预期，仍需要宽松的货币政策作为支撑。

低超储率以及在央行近期宽松操作和资金市场回笼的影响下，近期资金利率连续小涨，急需央行的对冲。我们认为，为了确保经济回暖不前功尽弃，以及助力企业降债务杠杆和地方债务置换，货币政策仍有宽松的空间。

--招商证券宏观分析师张一平

1、一季度GDP同比增长6.7%，仅比去年4季度回落0.1个百分点，增速回落幅度明显小于2012年以来的历史同期水平。投资需求加速回升、消费需求保持稳定是1季度经济形势有所改善的关键因素。目前看，稳增长是当前宏观经济增速的核心诉求，3月CPI大幅低于预期为刺激政策继续发力留有空间。在政策推动下，地产托底、基建投资拉动，国内经济短周期底部已经明确，预计未来一个季度国内经济仍将维持温和改善趋势，二季度GDP同比增速有望回升至6.8%左右。

2、3月工业增加值同比增长6.8%，大幅好于市场预期。采矿业和制造业增速本月继续回升，水泥、钢材等产品产量明显回升。受益于企业加快生产进度，本月公用事业增速明显回升，3月同比增速为4.8%，较去年12月和今年1-2月回升5.6个百分点和1.1个百分点，是推动3月工业增速回到过去1年高点的主要因素之一。

3、1-3月固定资产投资同比增长10.7%，房地产投资加速回升和基建投资开始发力是投资形势改善的主要因素。前3月，房地产投资同比增长6.2%，增速较上期回升3.2个百分点，基建投资同比增长19.3%，增速较前两月回升3.6个百分点。细项数据显示，土地购置面积和商品房销售数据继续改善，固定资产新开工项目保持高速增长，并且本月资金到位情况明显好转。房地产开发企业到位资金同比增长14.7%,增速回升14.8个百分点，达到过去一年来的最高水平，固定资产投资到位资金同比增长6.4%，增速回升5.5个百分点。这些数据表明投资增速将短期内仍将维持回升势头，有助于止住国内经济下滑趋势。

4、稳增长政策对短期经济形成明显的需求冲击，当前政策、通胀和汇率风险较低，结构性改革也在稳步推进，这有利于恢复资金风险偏好，利好股票等风险资产价格。然而，展望下半年，需求改善叠加去产能，通胀水平仍有上行压力，美联储只是延后而非放弃加息，人民币汇率全年内仍面临贬值压力，短期稳增长诉求和中长期结构性改革目标之间的矛盾难以调和意味着宏观经济政策也面临回归供给侧改革的可能性。因此，短期经济企稳回升并不意味着政策、通胀和汇率风险不确定性的下降，我们对下半年经济走势保留一份谨慎。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

3月数据全面大幅反弹，显示经济在一季度开始企稳回升，这主要由于房地产销售火热，带动投资触底回升，以及政府持续大力度的保增长，债务置换使得地方投资项目资金瓶颈缓解。

从目前来看，这种向好态势有较强持续性，约能持续半年的时间，二季度经济可能在6.8-6.9%。

房地产销售火热，已扩大至二线城市，不过鉴于高库存还难以消化，市场反弹高度有限，投资向好持续时间不会太长久，1-2个季度。工业3月大幅改善一是由于补库存，二是投资需求回升，一旦投资动能下降，工业增速也会下行。

接下来政策更多是抓住时机侧重供给侧改革，稳增长力度会减弱些，未来几年保持6.5%的平均增速难度大，政策空间不可能一次用足。

预计接下来政策注重化解产能过剩，大力发展创新，放松服务业垄断。货币政策上，存准率还是比较高，预计未来仍有下降可能。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

GDP下行在预料之中，运行还是比较平稳。投资在房地产和基建带动下回升，对经济企稳起到了很大了作用。结构调整还在持续，第三产业比第二产业增速要快，在经济中占比也在提升。

大量数据有向好的趋势，经济有可能平稳的增长，二季度可能会比一季度略微高一些。但经济运行还是存在不确定因素，譬如外需能否持续改善、美联储的加息预期，国内去产能压力依然存在，PPI还在负增长、工业领域仍然存在一定程度的通缩，都意味着经济下行压力依然较大。

M2保持相对比较快的增速，目前流动性充裕，对经济平稳运行起到一定作用。未来货币政策将保持中性。

--海通证券宏观研究团队 姜超、顾潇啸：

1）社会融资大幅回升。3月新增融资总量2.34万亿，环比多1.51万亿，同比多1.09万亿，分项同比全面回升，其中对实体贷款新增1.3万亿，同比多3,000亿，表外融资合计同比多增超2,000亿，而由于新增信用债融资创历史新高，3月新增企业债融资近7,000亿，同比大增超5,500亿，均带动社融总量环比同比反弹。

2）信贷投资明显反弹。3月金融机构贷款增加1.37万亿，2月受信贷监管以及春节因素的影响信贷回落，3月信贷回升超6,000亿，同比多增1,883亿。其中3月房地产销售火爆推动住房贷款需求，居民中长贷回升至4,400亿，非居民中长贷新增5,078亿与上月基本持平，与地产和基建有关的中长贷稳中有升。

3）M2回升，M1大增。3月M2由上月13.3%回升至13.4%，主因信贷反弹，以及人民币贬值压力短期减弱致3月外占降幅缩小。当月人民币存款增加2.5万亿，春节过后企业存款新增2.3万亿，同比多1.3万亿，带动M1大增至22.1%。

4）货币政策仍偏稳健。一季度社融和信贷均远超去年同期，3月13.4%的广义货币M2增速仍超经济增长需要，而M1创10年底以来新高，预示通胀或持续回升，另一方面稳增长背景下货币超发动力仍存，债务风险加大，均预示央行货币政策仍偏稳健。

---招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

数据不错，已经摆脱了持续下滑的态势，与目前经济小阳春状态相吻合，预计二季度是年内经济、通胀的高点。

关注两个问题，一是经济的可持续性，依靠基建地产刺激经济的空间有限，三季度后经济会再次转冷；二是信贷高增能否持续，目前高增与去杠杆去产能目标不符，且企业杠杆率已近极限，因此央行可能会对信贷点刹，信贷高增较难持续。

预计债市短期承压，汇率相对稳定，但宽松基调不改，债市焦点在于违约风险还要释放到什么程度。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

从刚公布的投资、工业增加值等数据来看，中国经济形势还是不错。之前政策一直在放松，政府审批项目放行的也比较多，这样看来，在一季度基础上，二季度GDP可能会更高一些，环比还会增长。不过再往后，维持季度环比上升的难度就大了。

货币政策方面，从央行通过MLF投放资金来看，短期内出台政策的可能性不大。如果4月经济继续好转，甚至不排除会适当收收日常流动性尺度。总之，一段时间内，政策大的格局不会变。

--民生证券固收团队 李奇霖：

3月新增社融2.34万亿，远超预期，分项来看，表内、表外、直接融资全线回升。表内信贷回升因稳增长和房地产销售改善；表外回升因此前债市收益率下降太快，因规模考核，金融机构负债端成本刚性，再加上融资需求恢复，金融机构对非标配置意愿上升。债市收益率持续下行，企业发债意愿上升，推动企业债净融资，但考虑到目前信用风险释放，企业债取消发行增多，后续或有所回落。

新增人民币贷款1.37万亿，分项来看，增速较高的仍然是企业和居民中长期贷款，居民中长期3月新增4397亿，企业中长期新增5078亿。企业中长期贷款高增长因3月底专项建设基金项目集中配套贷款，加上各类过去两年储备的大项目集中上马，公共部门加杠杆，基建稳增长托底的趋势仍在延续；居民中长期贷款高增长与房地产销售改善直接正相关，反映居民部门加杠杆，房地产去库存延续；当然，房地产销售回暖也直接带动开发商加紧开工进度，带到融资需求回升，对企业部门信贷高增长亦有贡献。

需求羸弱会导致企业被动加杠杆，再融资滚动债务利息累积仍会吞噬资产负债表，维系企业高债务必须要依赖企业收入端的改善。企业高杠杆对手方只有公共部门和居民部门，恰好二者也均有加杠杆空间，存在着转杠杆的可能性，前者对应着基建投资扩张，后者对应着房地产去库存和房地产开发投资的回暖。

对债市来说，面临前所未有复杂的环境：1）如果公共部门和居民部门继续加杠杆，经济企稳和通胀压力必然会产生利率风险；2）如果转杠杆趋势完结，房地产和基建继续走弱，当前信用风险恶化趋势会继续发酵，信用风险又同样会转化为流动性风险。短期来看，跌多了或有修复性的机会，但趋势上我们目前仍不看好。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

2月被压制的信贷，3月份全出来了，居民和企业的中长期贷款占比仍较高，还是靠房地产和基建推动。

我觉得政策在等待预期变化，如果市场预期不那么差，货币政策放松的幅度可能不会那么大。以前是预期太差，现在就是在等待预期好转，但持续回暖市场信心还是不足，我觉得接下来经济就会放缓了，毕竟要考虑通胀和房价，前几个月的发力太猛，可能反而不是一个好事。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

数据基本符合预期，比较关注的是投资变化，特别是房地产投资的变化。一季度经济表现与政策和刺激有关。政府对经济支持的能力比较强，措施力度效果不容怀疑，特别是从房地产表现来看还是比较明显。

新增贷款政策力度超出预期，一季度新增贷款再创历史新高，力度空前，经济下行空间在逐步缩小，硬着陆风险逐渐远离，但也不能过于乐观，目前的经济增长主要靠内部政策驱动，要持续的话还需要外部环境同步改善，独角戏唱不长。二季度政策宽松空间缩小，经济前景还需要观察，目前预计在6.6%左右。

当前宽松货币表现为贷款增加，这在4、5月会有所回落，6月会再度增加取决于货币金融市场环境，整体环境还是宽松，但大幅发力的阶段已经告一段落，若美联储6月没有加息动作，国内可能不会有降准措施。

政策还是以维持为主，发力阶段已经过去，接下来新增贷款规模预计回落至每月7,000-8,000亿。

--国家信息中心经济预测部高级经济师 祁京梅：

比预期的高一些，跟3月有些数据走好有些关系，值得关注的是，新兴产业，互联网金融的发展在慢慢发挥作用，上市公司业绩改善很明显，利润增长有所回升，投资，出口，PMI往上走，新兴产业、服务业等转型产业的作用在体现，推动经济在慢慢往上走。

说明国家减负减税政策，支持中西部和小微企业等政策开始生效，投资，房地产增长明显，消费也挺稳的，而这些数据年初的时候大家不太看好。结构调整显现出来一定的效果，调整阵痛肯定还会持续，很多企业钢铁、煤炭压力还比较严峻，其他很多企业也都要调整，经济仍承受压力。

房地产拉动得挺明显了，包括新开工面积，房地产对投资和经济的拉动有作用。

现在又出来很多政策，包括营改增，减少企业税负，这些政策效果发挥出来的话，企业的运营会有改善，二季度的情况还是会更好一些，因为政策的力度挺大，针对性挺强，对企业经营和盈利都有好的改善。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

从数据上来看，中国经济形势短期出现好转迹象，这个肯定是共识。不过是否成为中期底部，现在还有不确定性。

经济恢复的主要原因，有此前包括去年货币和财政政策发力的结果，也有政府投资上马，发行专项金融债等其他手段共同的作用。但除这些外，还要看民间投资是否有改善，除政府刺激外的经济内生动力是否发生了变化。

政策方面，更长期时间段里，仍需要继续补充基础货币等宽松政策。但就短期来看，在经济出现好转，而通胀忧虑增加的情况下，央行维持现有状态继续观察，同时使用公开市场和MLF等调节工具灵活调整是一个比较好的选择。

--中国国家信息中心经济预测部主任 祝宝良：

比预期的好，一季度整体还可以，主要是投资比较好。基建投资在去年专项建设基金的带动下起来了，房地产涨得也比预期好，和货币宽松有一定关系，一季度信贷规模、融资量都增加得比较快。还有价格的上升，也助推市场预期变好，都是货币推的。

但持续的可能性不大，主要是房地产还是在去库存，大宗商品价格也没有持续大涨的可能性，涨主要是因为去年价格跌得太厉害，货币也很宽松，库存也没有了。

现在看二三季度能稳住，但继续这么往上走可能性不大。

如果物价开始上升了，货币宽松的力度就会小了。去年8月货币开始扩张，对物价的影响滞后半年就开始发挥作用。三四季度物价大涨可能性没有，但跌的可能性也没有，可能处在2.5%左右，PPI环比还是有可能往上涨。继续宽松货币政策空间也不大，财政政策也就这样了，不会有太大的改变。

--中泰证券策略分析师 罗文波：

今年一季度宏观数据表现符合市场预期，但持续性不强，二季度经济表现将与一季度相仿，但下半年经济增速将下行压力基本可以确定。主要原因在于政府虽对经济有托底动作，但仍不够坚决。2012-2013年经济回暖的主要原因是，当时社会融资总规模当月新增融资总量3月移动平均增速连续10个月保持在50%，但现在该值最高仅在30%左右，当前货币政策力度很难支撑经济出现一轮强周期。

另外，一季度经济表现尚可主要受房地产投资走强影响，但一季度一线城市楼市调控政策收紧的影响将逐渐波及至二三线城市，对经济影响较为负面。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊

前期高频数据已经预示了3月工业增加值和一季度GDP尚可，6.7%的增速大体是市场一致预期。中国经济已确认处于一轮补库存和短周期复苏中。目前经济回升，工业通缩收窄，一般物价通胀已出现缓和，宏观基本面处于一个理论上的最好阶段。下一个不确定性来自于4月17日多哈会议，如果会议结果积极，则商品和全球股市会得到新一轮空中加油；若谈判破裂，则商品和股市将大概率面临一轮同步调整。

**相关背景**

--国务院总理李克强表示，中国经济调结构过程中出现短期小幅波动难以避免，长期看好的基本面没有改变，今年经济开局平稳；而一旦经济运行滑出合理区间，将果断采取综合性措施，来防止失速，保持经济运行在合理区间。李克强称，目前来看，中国一季度经济指标出现较多向好变化，总体形势好于预期，但受世界经济低迷和市场波动影响，向好趋势基础并不牢固。

--发改委新闻发言人赵辰昕表示，中国经济指标在3月中旬和下旬延续了向好的方向，积极因素进一步增加，一季度经济实现“开门红”是有充足依据和充分支撑的。他指出，经济发展的积极变化体现在投资增速有所回升，价格总水平有所回升，企业利润由降转升，房地产市场交易量明显回升以及财政收入增速回升等方面。

--国家统计局局长宁吉喆日前在山东调研时表示，调研显示年初以来在一系列政策措施作用下，各地经济运行总体平稳，稳中有进，出现了一些积极变化。

--中国央行研究局首席经济学家马骏表示，近期数据已显示出中国经济复苏的迹象，国际评级机构下调中国主权展望评级等行为似乎是对中国经济走势在作简单外推，其判断过于悲观，且对中国经济影响不大。

--中国3月官方和财新制造业PMI双双超预期大幅反弹，分别创下九个和13个月高点，官方非制造业PMI恢复强势，显示内外需求改善助企业景气迎来转机，预计二季度经济明显改善，进入回暖通道。（完）