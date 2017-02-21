独家：消息人士称中国吉利拟入股马来西亚宝腾汽车

路透北京2月20日 - 两名知情人士告诉路透，中国汽车企业浙江吉利控股集团预计最早将于本周发出投标，争取与陷入困境的马来西亚车企宝腾汽车(Proton Holdings Bhd)结成战略合作伙伴。

此前吉利控股与宝腾汽车的母公司--马来西亚综合企业DRB-Hicom Bhd(DRBM.KL)进行了讨论，作为此次投标的一部分，吉利控股料将向宝腾提供一些与沃尔沃共同研发的最新汽车技术。吉利控股拥有瑞典沃尔沃汽车。

DRB-Hicom本月稍早表示，正期待外资汽车厂商提出关于与宝腾汽车结成战略合作伙伴的投标。

宝腾汽车是马来西亚前总理马哈蒂尔于1983年创立的公司，一年前获得政府15亿马币(3.382亿美元)的援助，条件是实施业务重整计划，并寻找一家海外合作伙伴帮助公司开展研发。

其他的潜在投标者包括PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)、日本的铃木汽车(7269.T)和法国雷诺汽车(RENA.PA)。

DRB-Hicom策略沟通主管Mahmood Razak回复路透寻求置评的请求时称：“没有新的东西可说，”指称之前一份声明已说过这是一个复杂的过程。DRB-Hicom曾表示，预计会在今年上半年宣布一项决定。

“我们正在评估接收到的出价。在选定外资战略伙伴前，将不会进行披露，”他补充说。

吉利的一位发言人未予置评。

吉利的要约是否包括现金收购宝腾汽车股份，目前还不清楚。知情人士称，吉利正在寻求至少收购51%的股份。

该知情人士称，吉利的投资将有助提振宝腾汽车的海外销售，令其恢复一些近年来失去的全球影响力。宝腾汽车还拥有英国跑车制造商Lotus。

对于吉利而言，与宝腾汽车结成重要合作伙伴，可令其打入全球右舵驾驶市场。(完)