吉利汽车料去年净利同比增逾一倍 受销量增加带动

路透香港1月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车(0175.HK)周五发出盈喜，预计2016年度净利同比将录得超过一倍的增长，主要因期内整体销量大幅增加及产品组合改善，令销售收入大增。

吉利汽车声明称，将于3月份公布去年度的具体业绩。其2015年度净利为22.6亿元人民币。

该公司稍早称，2016年的总销量达76.58万部，同比增长约五成，且超越原来全年70万部的目标。公司2017年的销量目标定为100万部，较去年完成的总销量高出近31%。

吉利汽车今天收低3.52%，报7.68港元。（完）

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