吉利汽车料去年净利同比增逾一倍 受销量增加带动

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港1月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车(0175.HK)周五发出盈喜，预计2016年度净利同比将录得超过一倍的增长，主要因期内整体销量大幅增加及产品组合改善，令销售收入大增。
吉利汽车声明称，将于3月份公布去年度的具体业绩。其2015年度净利为22.6亿元人民币。
该公司稍早称，2016年的总销量达76.58万部，同比增长约五成，且超越原来全年70万部的目标。公司2017年的销量目标定为100万部，较去年完成的总销量高出近31%。
吉利汽车今天收低3.52%，报7.68港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。