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时事要闻 | 2016年 7月 25日 星期一 18:14 BJT

中国中央军委原副主席郭伯雄犯受贿罪 一审被判无期徒刑--央视

路透北京7月25日 - 中国央视新闻周一称，军事法院依法对中央军委原副主席郭伯雄受贿案进行了一审宣判，认定郭伯雄犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。

央视新闻微博并称，并处没收个人全部财产，追缴赃款赃物上缴国库，剥夺上将军衔。

去年7月，中共中央政治局会议决定给予原中央军委副主席郭伯雄开除党籍处分；今年4月军事检察院查明，郭伯雄利用职务便利，为他人职务晋升或调整提供帮助，直接和通过家人收受贿赂，数额特别巨大。（完）

(发稿 马蓉)

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