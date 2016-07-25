中国中央军委原副主席郭伯雄犯受贿罪 一审被判无期徒刑--央视

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透北京7月25日 - 中国央视新闻周一称，军事法院依法对中央军委原副主席郭伯雄受贿案进行了一审宣判，认定郭伯雄犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。
央视新闻微博并称，并处没收个人全部财产，追缴赃款赃物上缴国库，剥夺上将军衔。
去年7月，中共中央政治局会议决定给予原中央军委副主席郭伯雄开除党籍处分；今年4月军事检察院查明，郭伯雄利用职务便利，为他人职务晋升或调整提供帮助，直接和通过家人收受贿赂，数额特别巨大。（完）
(发稿 马蓉)
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。