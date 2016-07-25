中国中央军委原副主席郭伯雄因受贿罪被判无期 表示不上诉（更新版）

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
(新增更多审理细节)
路透北京7月25日 - 新华社周一表示，军事法院依法对中央军委原副主席郭伯雄受贿案进行了一审宣判，认定郭伯雄犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，郭伯雄当庭表示服从法院判决，不上诉。
新华社援引军事法院负责人答记者问称，军事法院经审理认为，郭伯雄利用职务便利为他人谋取职务提拔或者调整，单独或者伙同他人非法收受财物，其行为构成受贿罪。
郭伯雄受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，归案后如实供述罪行，真诚认罪悔罪，赃款赃物全部追缴。综合评判全案事实情节，依法对郭伯雄判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，赃款赃物上缴国库，剥夺上将军衔。
该负责人介绍，对军事检察机关提起公诉的涉郭伯雄案其他人员，军事法院将严格依法进行审理，公正作出裁判。
去年7月，中共中央政治局会议决定给予原中央军委副主席郭伯雄开除党籍处分；今年4月军事检察院查明，郭伯雄利用职务便利，为他人职务晋升或调整提供帮助，直接和通过家人收受贿赂，数额特别巨大。（完）
(发稿 马蓉/宿泱韫; 审校 杨淑祯)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。