中国通用航空业高管批评行业改革行动迟缓

路透北京8月29日 - 中国通用航空业高管对行业改革步伐发出异常尖锐的批评，称自中国宣布开放低空空域计划的四年来，相关改革一直是“雷声大、雨点小”。

中国军方控制多数空域，商业使用受限。根据行业高管的说法，中国189家提供通用航空服务的国内企业中，很多都不盈利。

中航国际航空发展有限公司副总经理付宇明称，有关通用航空的政策“雷声大，雨点小”。

航空公司高管和服务供应商通常私下抱怨，但他们却在上周召开的一次行业会议上却异常直接地表达了不满。

2010年，中国相关当局颁布开放低空空域的指导方针，目标是到2015年开放1,000米以下空域，到2020年将开放范围扩大至3,000米以下。

付宇明称，空域管制的政策障碍、审批繁琐以及投资不足，是压在中国通用航空业头上的“三座大山”。

福建正阳通用航空机场发展有限公司副总经理王建宏称，中国民航总局对运输机场的补贴达100多亿元，但对通用机场的补贴一分没有。

中国民航总局一位发言人称，民航总局支持发展通用航空，同时推动简化审批手续。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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