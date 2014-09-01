中国通用航空业高管批评行业改革行动迟缓

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月29日 - 中国通用航空业高管对行业改革步伐发出异常尖锐的批评，称自中国宣布开放低空空域计划的四年来，相关改革一直是“雷声大、雨点小”。
中国军方控制多数空域，商业使用受限。根据行业高管的说法，中国189家提供通用航空服务的国内企业中，很多都不盈利。
中航国际航空发展有限公司副总经理付宇明称，有关通用航空的政策“雷声大，雨点小”。
航空公司高管和服务供应商通常私下抱怨，但他们却在上周召开的一次行业会议上却异常直接地表达了不满。
2010年，中国相关当局颁布开放低空空域的指导方针，目标是到2015年开放1,000米以下空域，到2020年将开放范围扩大至3,000米以下。
付宇明称，空域管制的政策障碍、审批繁琐以及投资不足，是压在中国通用航空业头上的“三座大山”。
福建正阳通用航空机场发展有限公司副总经理王建宏称，中国民航总局对运输机场的补贴达100多亿元，但对通用机场的补贴一分没有。
中国民航总局一位发言人称，民航总局支持发展通用航空，同时推动简化审批手续。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。