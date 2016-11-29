德国政府已在讨论是否增加对其高新技术企业的收购限制

路透北京11月29日 - 德国驻华大使Michael Clauss周二称，针对中国企业对德国高技术企业的并购激增，德国政府内部已经在讨论，出于对国家安全的考虑，是否应该增加对这类并购案的限制。

根据德国法律，只要收购危及能源安全、国防或金融稳定，政府就能加以阻止。

“目前德国的法律只是限制可能危及国家安全的并购，不过讨论之后有可能形成法律草案，如果获得通过可能会形成法律。”Michael Clauss在德国商会举行的新闻发布会上对路透表示。

在发布会上，Michael Clauss介绍到，中国投资者今年前九个月在德国并购企业的金额与2015年相比增长了20倍。同时期，欧盟企业在中国进行的企业并购金额仅为约5亿欧元。

据汤森路透数据，今年1-10月，中国投资者累计已有47宗收购德国目标的交易，总金额达103亿欧元(113亿美元)；2015年整年则仅29宗，总计2.63亿欧元。

“德国保持开放，但要求平等，海外投资不可能长期单向。德国也希望并购中国高科技企业。如果中国更加开放，也会吸引来自欧盟更多的投资。”Michael Clauss称。

他并表示，欧盟对华直接投资有下降趋势。今年前九个月，欧盟对华的直接投资总额28亿美元，去年同期是65亿美元。而同期欧盟对美国的直接投资增加了30%。

可能由于统计口径不同，中国商务部的数据显示，2016年1-9月，欧盟28国对华实际投入外资金额505.9亿元人民币，同比增长48.7%。

此外，中国1-10月ODI同比增长53.3%至1,459.6亿美元，其中对美投资增幅逾150%。

德国经济部长兼副总理加布利尔10月底曾表示，中国在德国战略性收购各项关键技术，同时却利用“歧视性要求”保护本国企业不被外国收购。加布利尔正推动一项全欧洲范围的保护条款，该条款可阻止外资收购那些拥有对未来欧洲经济成功具有战略意义的技术的企业。

中国国务院副总理刘延东上周在柏林为中国企业收购德国企业股权辩护，称这些交易让双方受益。

**德国在华企业商业信心总体乐观**

今年的德国在华企业商业信心调查结果显示，426家参与调查的德国在华企业视2016财年为近年来较为艰难的一年。销售额以及利润的增长也相应低于往年。同时，今年在华扩大经营规模及追加投资的企业数量也处于近年来的低位。

每四家在华德企中就有一家预测今年的利润会下滑。机械制造行业受波及最为严重。然而尽管如此，在华德企仍对明年的经济走势持乐观态度并期待更高的销售业绩和盈利增长。近九成的德国在华企业并没有撤离中国的计划。

调查报告称，持续增长的用工成本和寻找合格员工的问题依旧是大多数在华德企面临的最大挑战。经济增速放缓所带来的困扰以及来自本土企业的竞争压力也日趋显现。法律保障的不足以及模糊的法律条文成为了德企在华经营中的重要难题。网络的监管、访问境外网站时过慢的网速以及对知识产权保护的不足也是制约德国企业在华经营的不利因素。

调查报告并显示，企业的投资意愿呈现出放缓的趋势，有意在华投资新厂的企业占比降至近三年来最低。德国在华企业对于中国经济改革和经济发展仍持乐观态度，但对此的期许却低于往年。认为中国经济改革能给投资环境带来积极的影响的企业数量不到一半。（完）