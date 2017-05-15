德国要求一带一路倡议要有更多自由贸易保证

路透北京5月14日 - 德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)周日警告称，若中国一带一路国际合作高峰论坛协议内容不包括保证自由贸易和公平竞争，那么德国将不会签署联合声明。

这番谈话正值29国领袖参加该论坛之际。论坛于周一结束时将会发表公告。

“如果这些需求未被满足，我们就无法签署。我们将看看明天的情况，”她在会议间隙的媒体简报会上表示。

吉普理斯周日呼吁一带一路倡议项目的招标能有更高的透明度，严守国际标准，以及为所有参与进来的企业和国家创造公平竞争的环境。

“德国希望能参与(倡议)，但招标需要向所有人公开。唯有如此，德国企业才会参与，”她表示。

“而未来将取得什么成果也要清楚可见。目前来看，并不清楚。”

她说，中国对外资在该国投资或购买资产的限制，“仍是两国间存在的问题”。(完)