中国当局要求德国汽车配件商在中国建立合资企业--报载

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透法兰克福8月24日 - 德国汽车配件生产商ElringKlinger(ZILGn.DE)执行长Stefan Wolf对斯图加特日报称，中国当局已告知德国三家汽车配件生产企业，他们不能再独立经营中国分支，要与中国本土企业组建合资企业。
“中国当局已告知几家(德国汽车)供应商，不允许他们单独经营中国分支，以后只能作为合资企业的一部分来经营，”斯图加特日报援引Stefan Wolf的话称。
他说他知道有三家企业需要寻找中国合作伙伴，但没有透露是哪几家，并补充称ElringKlinger没有受到影响。
“如果真是这样，那将违反知识产权。公司50%的股权被拿走，实际上是被没收了，”Wolf称。
“我认为这是试图在技术和创新方面赶上我们。”
目前无法联系到博世(Robert Bosch)[ROBG.UL]和德国大陆集团(马牌轮胎/Continental)(CONG.DE)发表评论。它们是德国规模最大的两家汽车供应商。
本月稍早中国欧盟商会对中国近期的反垄断调查表示关切，称中国使用强硬手段，似乎不公平地针对外企。
包括大众汽车(福斯汽车，Volkswagen AG)(VOWG_p.DE)、奥迪、宝马(BMWG.DE)和奔驰(平治/宾士，Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)在内的欧洲汽车品牌正在争相下调新车及汽车配件价格，以安抚中国监管机构。此前中国监管机构指称一些欧洲品牌有垄断行为。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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