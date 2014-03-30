中德央行签备忘录 将在法兰克福建立人民币清算安排

路透北京3月29日 -中国央行周五与德意志联邦银行签署合作备忘录，将在法兰克福建立人民币清算安排；之后，将确定法兰克福人民币业务清算行。

周六刊登在中国央行网站的新闻稿称，法兰克福人民币清算安排的建立，将有利于中德两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。

根据中国海关数据，2013年中德两国商品进出口总额达到1,616亿美元，占去年中国与欧盟商品贸易近三成。

中国央行正大力推进人民币国际化，目前已在香港、台湾、新加坡等地建立跨境人民币清算安排和清算行。而英国财政部周三表示，英国央行与中国人民银行将于下周一签署人民币清算和结算协议，就双方在成立清算银行方面如何合作做出规划。

跨境人民币资金清算和结算有三个渠道：一是通过境外人民币业务清算行进行清算；二是通过境内代理行进行清算；三是通过开立非居民账户进行结算。（完）

(发稿 钟华; 审校 张喜良)

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