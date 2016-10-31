德国经济部长撰文 指中国不公平对待企业并购

路透柏林10月29日 - 德国经济部长兼副总理加布利尔周六称，中国在德国战略性收购各项关键技术，同时却利用“歧视性要求”保护本国企业不被外国收购。

加布利尔下周将访华。德国叫停中资公司对德国科技企业收购，令两国关系紧张。

加布利尔在德国世界报特约专栏中敦促欧盟确保公平竞争，对中国采取更强硬的态度。

“谁都不能指望欧洲接受贸易伙伴这样的严重犯规，”加布利尔写道，并称德国是对外国直接投资最开放的国家之一。

他表示中国则相反，欧洲企业在该国的对外直接投资被打压，只有接受歧视性要求才能得以收购当地企业。

“但中国自己却在这里展开收购之旅，其感兴趣的企业名单很长，明显是要获得具有战略重要性的关键技术。”

根据德国法律，只要收购危及能源安全、国防或金融稳定，政府就能加以阻止。

加布利尔正推动一项全欧洲范围的保护条款，该条款可阻止外资收购那些拥有对未来欧洲经济成功具有战略意义的技术的企业。

**对中国取得WTO市场经济地位发出警告**

加布利尔表示，根据世界贸易组织(WTO)的规定，中国若不改弦易辙，将无法获得市场经济的重要地位。

“若中国希望取得市场经济地位，那么它也得照章行事。”加布利尔在周日法兰克福汇报一篇专访中称。

欧盟目前正在就是否从12月起授予中国“市场经济地位”进行辩论，中国方面称自己加入WTO已有15年，有权利获得此地位。

中国若取得WTO市场经济地位，欧洲想要对中国商品课征反倾销税将变得更难。

尽管加布利尔做出强硬评论，但德国总理默克尔将中国视为具有战略重要性的伙伴，不仅在做生意上如此，在外交政策上亦然。中国仍是德国最重要的贸易伙伴之一；有60位企业高层将加入加布利尔的五天访华之旅。

根据汤森路透数据，今年迄今，中国投资者累计已有47宗收购德国目标的交易，总金额达103亿欧元(113亿美元)；2015年整年则仅29宗，总计2.63亿欧元。

德国经济部副部长Michael Machnig对金融时报称，德国政府顾虑的是由中国政府推动的并购交易，或者说顾虑的是中国获得能拿到德国技术的渠道。

“当交易明显是由行业政策驱动或是为了进行技术转移时，我们需要得到进行调查的权力。”他说。“必要时，在特殊案例上，或许甚至说我们不会允许(交易)进行。”(完)