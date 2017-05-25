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中国财经 | 2017年 5月 25日 星期四 08:07 BJT

关于电动车配额问题 中德两国取得良好进展

路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。

德国表态称，只要不差别对待外国汽车生产商，该国支持中国让更多电动车上路的计划。

加布利尔称，在中国国家主席习近平在7月7-8日到德国汉堡参加20国集团(G20)领导人峰会前，未来几周将努力使这件事更加明朗。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)

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