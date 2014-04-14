中国对德国称乌克兰危机需政治解决

路透北京4月14日 - 中国外交部长王毅周一称，政治解决是乌克兰危机的唯一出路。

王毅在北京举行的中德外长级战略对话中对德国外长施泰因迈尔作出上述评论。

分离主义武装分子周末控制了乌克兰东部一座城市，乌克兰政府准备派出军队应对这一“俄罗斯的侵略行为”。（完）