默克尔称德国原则上支持中国“市场经济地位”

(本文由路透中文网编译提供)

路透合肥10月30日 - 德国总理默克尔表示，原则上支持中国“市场经济地位”，但表示中国方面还需要继续改进。德国这一立场的改变可能使欧盟在保护其产业面对中国同业竞争方面更为困难。

欧盟和世贸组织（WTO）其他成员国需要决定在2016年底前是否承认中国的“市场经济地位”。

世贸组织2001年批准市场价格并非完全由市场决定的中国加入，但预期15年后中国政府能减少对经济的指导。

默克尔周五表示，中国在被批准“市场经济地位”前还需要继续改进，中国的“市场经济地位”还要接受欧盟委员会的审查。默克尔此次对中国进行了为期两天的访问。

“德国原则上支持中国所称的市场经济地位。与此同时中国还需要继续改进，譬如在政府采购领域，”默克尔在合肥表示。

“但我们希望推进这一进程，正如我们支持快速达成欧盟-中国投资协定，”默克尔补充说。（完）