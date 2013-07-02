中国仍是全球最重要的投资市场--德国商会

中国德国商会的2013年度商业信心调查显示，尽管中国经济增速有所放缓，德国企业仍以中国为全球最重要的投资市场，并将维持投资增速。未来五年中，德国在华企业还将会大幅度增加创新活动，使中国逐渐成为其创新基地。图为德国和中国国旗。路透