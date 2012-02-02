默克尔称与中国就伊朗问题进行长谈

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京2月2日电---德国总理默克尔周四在北京表示，与中国国家主席胡锦涛和中国国务院总理温家宝就制裁伊朗问题进行了长时间会谈。
默克尔称，关键是中国如何利用其影响力，让伊朗明白世界不能再出现一个拥有核武器的大国。
她表示，她希望联合国安理会能在这个问题上通过一致决议。
她是在中国社科院发表演讲後，回答提问时发表上述言论的。
默克尔目前在北京访问，向中国通报有关欧洲摆脱主权债务危机的努力情况。周五，她将前往广州参加一个企业峰会。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。