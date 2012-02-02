默克尔称与中国就伊朗问题进行长谈

路透北京2月2日电---德国总理默克尔周四在北京表示，与中国国家主席胡锦涛和中国国务院总理温家宝就制裁伊朗问题进行了长时间会谈。

默克尔称，关键是中国如何利用其影响力，让伊朗明白世界不能再出现一个拥有核武器的大国。

她表示，她希望联合国安理会能在这个问题上通过一致决议。

她是在中国社科院发表演讲後，回答提问时发表上述言论的。

默克尔目前在北京访问，向中国通报有关欧洲摆脱主权债务危机的努力情况。周五，她将前往广州参加一个企业峰会。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。