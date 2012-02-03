默克尔访华 敦促中国对伊朗施压

德国总理默克尔周四敦促中国利用其影响力说服伊朗放弃核武项目。默克尔当天开始为期三天的访华行程，期间她还将寻求中国出手搭救欧元。温家宝似乎拒绝了再向伊朗施压，他在当日晚些时候对记者表示，中方反对西方国家将中伊正常商业往来政治化。路透