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路透中文国际短讯 | 2015年 10月 29日 星期四 14:58 BJT

德国总理默克尔称支持迅速达成欧盟-中国投资协定

德国总理默克尔周四在北京表示，将乐于看到国际货币基金组织(IMF)把人民币纳入特别提款权(SDR)篮子。默克尔还表示，支持“很快”达成欧盟-中国投资协定，这将为针对自由贸易谈判的可行性研究开辟道路。中国国务院总理李克强表示，中欧应尽快启动自贸谈判可行性研究。路透

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