博客：中概股丑闻频发 德交所“中国梦”变“梦魇”

记者 Edward Taylor/Andreas Kr?ner/Christoph Steitz/John Ruwitch

八年前，德意志交易所(DB1Gn.DE)开始以快速上市服务和低收费吸引中国企业来德国上市，当时他们怀着终有一日会吸引像阿里巴巴(BABA.N)这样的大鳄到来的梦想。

在纽约证交所(ICE.N)沉浸在阿里巴巴220亿美元新股成功挂牌的喜悦之际，面对在德国上市的中概股丑闻频发，德交所的经营者则在一旁舔舐伤口。

投资者正在考虑如何寻求赔偿，以及可以采取什么措施来防止这样的情况再次发生。

在法兰克福证交所上市的中国企业索力鞋业（Ultrasonic）上周称，公司首席执行官(CEO)吴清勇及其子、首席运营官(COO)吴明鸿失联，公司在中国内地和香港的大部分现金已被转移。

但吴清勇周日晚些时候重新现身，在新浪发布的视频采访中称他只是去度假，而且丢了手机。索力鞋业周一称，吴清勇已经联系了集团财务总监，并且声称他将会回到公司并还钱。这是涉及在德国上市中概股的最新丑闻，情节可谓离奇。

索力鞋业股价周一反弹一倍有余，报2.30欧元左右，但仍较上周初的水平缩水逾60%。

这已是在德国上市的中概股因不当行为受指控而崩盘的第三例。

法兰克福证交所称，他们有严格的上市标准，可保护投资者免受欺诈影响。但相关丑闻却表明，面对纽约和伦敦的激烈竞争，德交所的高层在努力争取中国企业前来上市时，可能没有对风险进行全面评估。

“再也不买中概股”

由于从中国寻求赔偿希望渺茫，德国民间投资者游说团体SdK的一名成员建议，投资者应当起诉相关的审计公司和承销商。

索力鞋业的审计公司拒绝发表评论，德国券商BankM称对这种事情没办法做到未卜先知。

“这是大灾难，”BankM企业战略与传播部门负责人Thomas Stewens说。“很难想象这种情况是如何发生的。”

德交所称，目前共有25家中国企业在该交易所上市。其中多数企业的高层在德国负有法律责任，但这些企业的资金和主要业务基本上都在境外，受不同的法律体系管理。

据一些官员称，由于未能赢得如阿里巴巴这样的IPO大单，在担心名誉受损的情况下，德交所去年暂停了在中国声势浩大的营销战略。

一位要求匿名的消息人士称，在暂停相关战略前，德交所管理层出现更迭。

该消息人士称，新管理层进行了成本效益分析，对吸引IPO大单以及出现更多丑闻的可能性进行了评估。他们得出的结论是最好取消在上海进行的吸引中国企业的路演。

索力鞋业10大股东中的其中一人称，索力鞋业事件如同“晴天霹雳”。

“谁能想到有人会携带公司全部资金跑路？”一位要求匿名的投资者称，该投资者的公司准备与其他欧洲投资者一道采取协同应对举措。

德国最大的老牌民间投资者团体DSW的发言人Juergen Kurz称，中国企业“狡猾多端”。

“‘中国’标签帮助他们融资，但投资者应当极度谨慎，因为在他们有不当行为后很难对他们施加影响。”

57岁的商人Peter Klee对路透称，他曾以大约9,000欧元购买了索力鞋业的1,000股股份。他目前正在游说SdK施压要求禁止任何中国企业在德国上市，除非索力鞋业股东及其他丑闻涉及企业的股东得到赔偿。