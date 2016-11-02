中国商务部称希望德国重启爱思强并购案安全审查“仅是个例”

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月2日 - 就德国日前撤销批准中国企业收购爱思强(Aixtron AG)(AIXGn.DE)并重启安全调查一案，中国商务部周三表示，希望德方重启审查“仅是个例”，不代表德国改变其经济政策，因为这一举措不利于中德双向投资的发展和经贸合作大局。
商务部新闻发言人沈丹阳在发布会上并称，部分德国政府官员和民众担心中国赴德投资并购将转移德国技术和工作岗位，这是不必要的担心；中资企业投资为当地创造了上万个就业岗位和大量税收，也为德国企业拓展海外业务带来资金和市场渠道。
“中国对德投资虽然增长较快，但总量依然不大。”沈丹阳说。
爱思强是德国国内重要芯片制造商之一。德国经济部10月24日宣布撤回对中国福建宏芯基金(FGC)以6.7亿欧元收购爱思强的批准，并宣布重启对于这项并购交易的评估，称有此前未知的与安全有关的信息。
沈丹阳并称，中国尊重各国在其法律框架下开展安全审查，同时也希望在安全审查中提高透明度，明确判断标准，给予各方投资者平等待遇，希望德国有关方面能客观对待企业的商业行为。
德国经济部长兼副总理加布利尔目前正在访问中国，他此前称，中国在德国战略性收购各项关键技术，同时却利用“歧视性要求”保护本国企业不被外国收购。加布利尔目前正推动一项全欧洲范围的保护条款，该条款可阻止外资收购那些拥有对未来欧洲经济成功具有战略意义的技术的企业。（完）
(发稿 李子木；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。