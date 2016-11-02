中国商务部称希望德国重启爱思强并购案安全审查“仅是个例”

路透北京11月2日 - 就德国日前撤销批准中国企业收购爱思强(Aixtron AG)(AIXGn.DE)并重启安全调查一案，中国商务部周三表示，希望德方重启审查“仅是个例”，不代表德国改变其经济政策，因为这一举措不利于中德双向投资的发展和经贸合作大局。

商务部新闻发言人沈丹阳在发布会上并称，部分德国政府官员和民众担心中国赴德投资并购将转移德国技术和工作岗位，这是不必要的担心；中资企业投资为当地创造了上万个就业岗位和大量税收，也为德国企业拓展海外业务带来资金和市场渠道。

“中国对德投资虽然增长较快，但总量依然不大。”沈丹阳说。

爱思强是德国国内重要芯片制造商之一。德国经济部10月24日宣布撤回对中国福建宏芯基金(FGC)以6.7亿欧元收购爱思强的批准，并宣布重启对于这项并购交易的评估，称有此前未知的与安全有关的信息。

沈丹阳并称，中国尊重各国在其法律框架下开展安全审查，同时也希望在安全审查中提高透明度，明确判断标准，给予各方投资者平等待遇，希望德国有关方面能客观对待企业的商业行为。

德国经济部长兼副总理加布利尔目前正在访问中国，他此前称，中国在德国战略性收购各项关键技术，同时却利用“歧视性要求”保护本国企业不被外国收购。加布利尔目前正推动一项全欧洲范围的保护条款，该条款可阻止外资收购那些拥有对未来欧洲经济成功具有战略意义的技术的企业。（完）