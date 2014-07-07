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时事要闻 | 2014年 7月 7日 星期一 18:53 BJT

李克强在中德总理记者会上谈及抗日战争

路透北京7月7日（记者 Megha Rajagopalan） - 中国国务院总理李克强周一与德国总理默克尔共同会见记者时称，今天是七七事变77周年纪念日，这是一个中国人民必须牢记的日子。

“面对日本军国主义者发动全面侵华战争，中国人民奋起抗争，浴血抗战八年，直至取得最终胜利。前事不忘，后事之师，”李克强说道。

中国经常赞扬德国对二战的忏悔，指责日本试图美化侵略历史。

默克尔没有在公开评论中提到战争。

日本内阁官房长官菅义伟对记者称，日本在历史问题上将“密切”关注中国。

“日本政府认为，中国试图将历史和其他问题转化为国际问题，这不利于地区和平与合作。日本在战后的做法获得了国际社会的高度赞扬，”菅义伟说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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