李克强在中德总理记者会上谈及抗日战争

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透北京7月7日（记者 Megha Rajagopalan） - 中国国务院总理李克强周一与德国总理默克尔共同会见记者时称，今天是七七事变77周年纪念日，这是一个中国人民必须牢记的日子。
“面对日本军国主义者发动全面侵华战争，中国人民奋起抗争，浴血抗战八年，直至取得最终胜利。前事不忘，后事之师，”李克强说道。
中国经常赞扬德国对二战的忏悔，指责日本试图美化侵略历史。
默克尔没有在公开评论中提到战争。
日本内阁官房长官菅义伟对记者称，日本在历史问题上将“密切”关注中国。
“日本政府认为，中国试图将历史和其他问题转化为国际问题，这不利于地区和平与合作。日本在战后的做法获得了国际社会的高度赞扬，”菅义伟说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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