中国就加纳抓扣中国人事件提出交涉

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“驻加纳使馆负责人已紧急向加纳总统府高级官员提出交涉”，并要求加方制止当地居民的抢劫行为。

“加方在治理行动中务必文明执法，切实避免中方人员安全与合法权益受损。”洪磊说道。

洪磊还表示，驻加纳使馆已派员对被羁押的中方人员进行了领事探视，并派员赴部分矿区进一步核实了解相关情况。