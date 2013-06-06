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时事要闻 | 2013年 6月 6日 星期四 18:28 BJT

中国就加纳抓扣中国人事件提出交涉

路透北京6月6日 - 中国外交部周四称，加纳政府治理非法开采金矿行动抓扣124名中方人员后，中国驻加纳外交官已向加纳总统府高级官员提出交涉。

中国外交部表示，希望被扣中方人员受到合理对待。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“驻加纳使馆负责人已紧急向加纳总统府高级官员提出交涉”，并要求加方制止当地居民的抢劫行为。

“加方在治理行动中务必文明执法，切实避免中方人员安全与合法权益受损。”洪磊说道。

洪磊还表示，驻加纳使馆已派员对被羁押的中方人员进行了领事探视，并派员赴部分矿区进一步核实了解相关情况。

“外交部再次提醒广大旅加中国公民严格遵守当地法律法规，不做违法的事情。”洪磊说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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