（修正）中国警方调查葛兰素史克中国雇员--报道

（修正：去除内文第一段赘字。）

路透上海7月1日 - 新华社报道称，英国制药企业葛兰素史克(GSK.L)的中国高管因涉嫌经济犯罪，遭长沙市警方的调查。

新华社周日的报道未给出被调查的雇员人数，亦未提供进一步细节。

路透周一多次打给长沙市警方的电话均无人接听。

葛兰素史克驻伦敦女发言人称，中国当局对该公司在华运营的调查正在进行，但表示并不清楚此次调查的目的。

她表示，中国当局到访了该公司在北京、上海和长沙的分支机构。

上个月，葛兰素史克解雇了一名中国研发主管。此前，公司发现部分中国科学家进行的一项研究中包含了一些不实数据。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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