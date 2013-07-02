（修正）中国警方调查葛兰素史克中国雇员--报道

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
（修正：去除内文第一段赘字。）
路透上海7月1日 - 新华社报道称，英国制药企业葛兰素史克(GSK.L)的中国高管因涉嫌经济犯罪，遭长沙市警方的调查。
新华社周日的报道未给出被调查的雇员人数，亦未提供进一步细节。
路透周一多次打给长沙市警方的电话均无人接听。
葛兰素史克驻伦敦女发言人称，中国当局对该公司在华运营的调查正在进行，但表示并不清楚此次调查的目的。
她表示，中国当局到访了该公司在北京、上海和长沙的分支机构。
上个月，葛兰素史克解雇了一名中国研发主管。此前，公司发现部分中国科学家进行的一项研究中包含了一些不实数据。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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