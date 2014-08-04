通用汽车在中国寻找替代货源 此前昆山一工厂发生爆炸

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京8月3日 - 美国汽车生产商通用汽车(GM.N)周日表示，已要求其中国主要供应商寻找汽车配件的替代来源。此前一天中国一工厂发生爆炸。
新华社周日报导引述江苏省苏州市政府新闻发布会称，昆山市中荣金属制品厂特别重大爆炸事故遇难人数上升至71人，近200名伤者正在接受救治。
据中荣金属制品厂网站，该公司为通用和其他汽车制造企业生产车轮。
通用汽车发布了一项声明，指称其从中信戴卡轮毂制造股份有限公司(Dicastal)购买汽车配件，努力撇清与中荣的关系。中荣与戴卡轮毂有合作关系。
通用汽车称与中荣没有直接生意往来，将后者描述为“二级”供应商。
通用汽车指出周六的事故对自身公司生产没有造成立即影响，因为其汽车配件“库存充裕”，但没有指明是什么配件。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。