通用汽车在中国寻找替代货源 此前昆山一工厂发生爆炸

路透北京8月3日 - 美国汽车生产商通用汽车(GM.N)周日表示，已要求其中国主要供应商寻找汽车配件的替代来源。此前一天中国一工厂发生爆炸。

新华社周日报导引述江苏省苏州市政府新闻发布会称，昆山市中荣金属制品厂特别重大爆炸事故遇难人数上升至71人，近200名伤者正在接受救治。

据中荣金属制品厂网站，该公司为通用和其他汽车制造企业生产车轮。

通用汽车发布了一项声明，指称其从中信戴卡轮毂制造股份有限公司(Dicastal)购买汽车配件，努力撇清与中荣的关系。中荣与戴卡轮毂有合作关系。

通用汽车称与中荣没有直接生意往来，将后者描述为“二级”供应商。

通用汽车指出周六的事故对自身公司生产没有造成立即影响，因为其汽车配件“库存充裕”，但没有指明是什么配件。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。