上海通用首款国产电动汽车在广州车展发布

路透广州11月22日电---通用汽车(GM.N)周四在广州车展上发布了首款在中国研发的电动汽车，以加快其在中国汽车市场推出绿色环保车型的步伐。

通用汽车发表声明称，这款电动汽车名为赛欧Springo EV，起售价为25.8万元人民币，起初将只在上海的经销店销售。

这款电动汽车由通用汽车和上汽集团(600104.SS)联手打造，续航里程介於130-200公里，最高时速可达130公里。

在中国新能源汽车政策的鼓励下，许多国内外汽车厂商纷纷加速研发相关车型。约在两周前，上汽集团推出了电动汽车荣威E50，售价为23.49万元。

今年早些时候，通用汽车在中国市场推出了雪佛兰Volt混合动力车。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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