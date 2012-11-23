上海通用首款国产电动汽车在广州车展发布

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透广州11月22日电---通用汽车(GM.N)周四在广州车展上发布了首款在中国研发的电动汽车，以加快其在中国汽车市场推出绿色环保车型的步伐。
通用汽车发表声明称，这款电动汽车名为赛欧Springo EV，起售价为25.8万元人民币，起初将只在上海的经销店销售。
这款电动汽车由通用汽车和上汽集团(600104.SS)联手打造，续航里程介於130-200公里，最高时速可达130公里。
在中国新能源汽车政策的鼓励下，许多国内外汽车厂商纷纷加速研发相关车型。约在两周前，上汽集团推出了电动汽车荣威E50，售价为23.49万元。
今年早些时候，通用汽车在中国市场推出了雪佛兰Volt混合动力车。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。