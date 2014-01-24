中国料继续拒收美国转基因玉米

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京1月24日（记者 Niu Shuping/Fayen Wong） -至少在3月底以前，中国料继续拒收含有未获批准基因的美国转基因玉米；尽管美国向中国施压，要求中国迅速批准先正达(SyngentaAG)生产的MIR 162转基因玉米。
根据中国的监管规定，MIR162玉米最早可能于3月底在农业部转基因生物安全委员会年度会议召开期间获批准。如果没有予以批准，下一次评估的时间为6月。
贸易商称，4月底玉米临时收储前中国当局可能继续限制进口。
截至去年底，中国拒收了超过60万吨被查出MIR 162转基因的美国玉米，约占中国2013年玉米进口总量的五分之一。
当被问及中国还会拒收多少美国玉米时，中国国家质量监督检验检疫总局在传真中称，严格的检查意味着拒收量可能超过已经受到影响的数量。该局并未提供具体数字。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。