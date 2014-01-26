中国料继续拒收美国转基因玉米

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
记者 Niui Shuping/Fayen Wong
路透北京1月24日 - 至少在3月底以前，中国料继续拒收含有未获批准基因的美国转基因玉米；尽管美国向中国施压，要求中国迅速批准先正达(Syngenta AG)生产的MIR 162转基因玉米。
根据中国的监管规定，MIR 162玉米最早可能于3月底在农业部转基因生物安全委员会年度会议召开期间获批准。如果没有予以批准，下一次评估的时间为6月。
贸易商称，4月底玉米临时收储前中国当局可能继续限制进口。
截至去年底，中国拒收了超过60万吨被查出MIR 162转基因的美国玉米，约占中国2013年玉米进口总量的五分之一。
当被问及中国还会拒收多少美国玉米时，中国国家质量监督检验检疫总局在传真中称，严格的检查意味着拒收量可能超过已经受到影响的数量。该局并未提供具体数字。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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