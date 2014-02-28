中国对转基因食品的审批过程“过度政治化”--美国商会

路透北京2月27日 - 美国商会(American Chamber ofCommerce)周四表示，中国对转基因食品的审批过程“过度政治化”，“完全不可预知且非常不透明”。这也是该机构迄今对中国生物政策措辞最强烈的抨击。中国去年开始拒收转基因玉米。

美国商会在政策报告中称：“最近几年，中国的生物审批过程从缓慢但可预知，，演变为更慢且不可预知、不透明。”

中国是世界上最大的大豆进口国，也是最大的玉米进口国之一。

中国所有的进口大豆都是转基因产品，但在发现含有未经中国批准的转基因成分MIR162后，中国去年拒收了大约五分之一的进口玉米。

美国商会农业论坛副主席David Yeh表示，中国对转基因玉米进口的批准时间从两年放缓至三年，甚至更长。

报告称，审批过程的放缓是贸易流动的一个主要干扰因素。

“美国商会在中国的成员企业担心审批过程变得过度政治化，希望获得高层的关注，以推进在中国商务部的申请过程。”

美国商会的相关成员企业包括孟山都(MON.N)、拜耳作物科学公司(BAYGn.DE)、先正达公司(syngenta)SYNN.VX和杜邦(DD.N).（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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