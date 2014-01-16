中国称转基因产业化无时间表

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月15日 - 中国农业部副部长陈晓华称，在转基因研发成果的产业化问题上，中国还没有制定时间表。中国目前已经是全球最大的转基因大豆购买国。
中国农业部2009年发放了第一批转基因大米和玉米安全许可，但拒绝允许产业化生产。
“对转基因产品，农业部采取的是积极、慎重的方针。”陈晓华周三对记者说道。
中国科学家批评农业部未将转基因技术产业化。他们指出，中国面临越来越大的粮食缺口，只有通过转基因作物才能解决。
“积极就是要加强科学研究，尽快研发出具有自主知识产权的新品种，在这个领域占领制高点，防止受制于人。说到慎重，就是在推广和应用上，必须保证它的安全性。”陈晓华指出。
在被问及农业部何时会给予先正达出品的MIR 162转基因玉米进口许可时，陈晓华拒绝评论。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200