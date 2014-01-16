中国称转基因产业化无时间表

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月15日 - 中国农业部副部长陈晓华称，在转基因研发成果的产业化问题上，中国还没有制定时间表。中国目前已经是全球最大的转基因大豆购买国。

中国农业部2009年发放了第一批转基因大米和玉米安全许可，但拒绝允许产业化生产。

“对转基因产品，农业部采取的是积极、慎重的方针。”陈晓华周三对记者说道。

中国科学家批评农业部未将转基因技术产业化。他们指出，中国面临越来越大的粮食缺口，只有通过转基因作物才能解决。

“积极就是要加强科学研究，尽快研发出具有自主知识产权的新品种，在这个领域占领制高点，防止受制于人。说到慎重，就是在推广和应用上，必须保证它的安全性。”陈晓华指出。

在被问及农业部何时会给予先正达出品的MIR 162转基因玉米进口许可时，陈晓华拒绝评论。（完）