中国“黄金大米”事件三人被撤职

路透北京12月6日电---新华社周四报导称，中国公布利用儿童进行转基因试验的“黄金大米”事件调查情况通报，三名责任人已被撤职。

新华称，此项转基因试验违反了相关规定、科研伦理和科研诚信。

美国塔夫茨大学（Tufts University）表示，已於8月启动对其2008年该项研究的审查，并已成立一个五人小组，调查该研究是否符合该学校、美国以及中国的标准。

“我们很尊重中国为出台这一通报进行的审查工作，但塔夫茨大学在美国正在进行的调查完成前得出任何结论，还为时过早，”该学校女发言人Andrea Goodman在一封电子邮件中表示。

“黄金大米”是一种新型含有β－胡萝卜素的大米，开发这种大米的目的是为减少维生素A缺乏症。

新华称，这三名被撤职者分别为：中国疾控中心营养食品所的荫士安、湖南省疾控中心的胡余明以及浙江省卫生厅的王茵。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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