中国推迟引入转基因粮食作物以缓解公众担忧

路透北京3月7日（记者 牛淑萍/David Stanway） - 中国农业部旗下的农业转基因生物安全委员会委员彭于发周四称，为了缓解公众担忧，中国推迟引入转基因水稻和玉米。

作为全球最大的水稻生产国和消费国，中国于2009年向转基因Bt水稻和转基因植酸酶玉米颁发了安全证书。

彭于发称，公众对此存有争议，相关机构也一直没有向公众披露关于转基因作物的充足信息。

他指出，转基因作物必须得到愿意购买的消费者和愿意种植的农户的认可，这一过程可能需要五年时间。

中央农村工作领导小组副组长陈锡文周四称，公众依然十分担心转基因农产品的安全，但为了填补粮食供应缺口，在相当一段时间内中国进口一定的转基因的农产品“不可避免”。

中国已是全球最大的转基因大豆进口国，同时还是全球最大的转基因棉花种植国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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