先正达证实曾申请在中国种植MIR162转基因玉米

路透北京10月8日（记者 Dominique Patton/Niu Shuping） - 瑞士种子公司先正达（Syngenta）SYNN.VX发言人告诉路透，该公司曾申请在中国种植MIR162转基因玉米，但后来中止了相关申请，把重点放在MIR162转基因玉米进口许可方面。

目前先正达遭粮食公司嘉吉（Cargill）CARG.UL等方面起诉，后者指控其在未获得主要玉米进口国--中国的必要许可前，就向美国的农户销售MIR162转基因玉米的种子。

嘉吉指出，先正达除申请进口许可外，还申请在中国的种植许可，这可能导致MIR162遭到了中国更严格的监管，并且导致审批程序变得更长。

先正达发言人Paul Minehart在电子邮件中说：“先正达遵照行业通行做法，起初曾在中国申请种植许可。但我们后来中止了相关努力，专注于申请进口许可。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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