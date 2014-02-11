中国新一轮“走出去”支持政策酝酿推出--报载

路透上海2月11日 -据中国证券报周二报导，中国相关部门正酝酿推出新一轮“走出去”支持政策，包括编制境外经济合作区国别产业投资综合指引，强化财税、金融政策支持等，而化解过剩产能是新一轮“走出去”政策支持的重点。

报导指出，新一轮“走出去”支持政策可能还包括：利用中央财政现有专项资金支持政策，逐步扩大资金规模，优化资金安排结构，开展以境外股权、资产等为抵押提供贷款，对企业境外投资提供融资支持等。

业内人士表示，预计相关部门将加强对国内产能过剩、发展中国家有需求的行业的政策引导，推动钢铁、电解铝等高耗能产业向能源资源富集地转移，推动水泥、平板玻璃等市场半径较小的产业向基建投资旺盛的地区转移。

同时，编制合作区国别产业投资综合指引，支持国内开发区参与投资、建设和管理，构建跨境产业链，以对外投资带动国内商品、技术、标准出口和劳务输出。

业内人士还表示，在健全投资合作保障机制方面，相关部门也有望推出新举措，尤其将强化财税、金融政策支持，预计中央财政现有专项资金规模将扩大。同时，相关部门将加大鼓励银行业金融机构在境外设立分支机构和服务网络的力度，支持金融机构开展以境外股权、资产等为抵押提供贷款，对企业境外投资提供融资支持，提高资金使用效益。

2000年中国正式提出的“走出去”战略，又称国际化经营战略，指中国企业充分利用国内国外两个市场、两种资源，参与国际竞争合作。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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